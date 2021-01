Masticare lentamente aiuta la nostra digestione ma è anche un ottimo medito per dimagrire senza fare grossi sacrifici.

Masticare lentamente è un’azione importante per la salute del nostro organismo perché aiuta a migliorare la digestione ma è un ottimo modo per dimagrire. Ma quante volte bisogna farlo per dimagrire senza sforzi?

Quante volte masticare per dimagrire senza grandi sforzi: il trucco che in pochi conoscono

Ci ha pensato un medico e presentatore di Oxford, Xand van Tulleken. Oltre a masticare lentamente, bisogna ripetere l’azione almeno per 35 volte. In questo modo secondo Tulleken assumeremo il 30% in meno di cibo. Mangiare lentamene aiuta ad avere prima la sensazione di sazietà e quindi ci porta a ridurre la quantità di cibo ingerita.

La teoria è dimostrata anche da uno studio. Sono state prese 20 donne a cui è stata fatta mangiare delle pasta fino a che non si sentivano sazie. 10 di loro dovevano masticare ogni boccone per 15/20 volte, alle altre 10 è stato chiesto di farlo per 35 volte. Queste ultime arrivavano prima al senso di sazietà e arrivavano ad assumere 342 calorie contro le 468 assunte dal primo gruppo.

Insomma masticare lentamente e farlo per 35 volte è un buon metodo per dimagrire senza troppa fatica. Aiuterete anche la vostra digestione, preverrete problemi di reflusso gastrico, sentirete meno fame durante il girono e ridurrete lo stress.

