Dimagrire e al tempo stesso avere più energia ogni giorno? Si può con la dieta alcalina: ecco di cosa si tratta

Seguire un regime alimentare che ci faccia fare il pieno di energia giornaliero, ci aiuti a ridurre le infiammazioni e a perdere peso. È la dieta alcalina, che in 7 giorni vi farà vedere i risultati.

Dieta alcalina: così dimagrisci, fai il pieno di energia e riduci le infiammazioni

Dimagrire e essere in forma sono due obiettivi che in molti cercano. Sebbene la soluzione più corretta sia non quella del fai da te, ma piuttosto quella di affidarsi ad un esperto che possa mettere a punto il regime alimentare che fa per noi, in rete si trovano tante diete curiose: come quella alcalina. Ma di cosa si tratta?

Questa tipologia di dieta è un regime alimentare che considera il ph degli alimenti dividendoli in alcalini o acidi: se il valore è sotto 7 il nostro alimento sarà acido, se compreso tra 7 e 14 alcalino. I cibi acidi (come quelli ricchi di zuccheri o di grassi) sono considerati nocivi per il nostro organismo perché possono alterare il pH del sangue e quindi imporre al nostro corpo uno sforzo per riportarlo a quello corretto ovvero 7,4.

Con la dieta alcalina si possono ottenere risultati già in 7 giorni; i vantaggi sono perdita di peso, maggiore energia giornaliera e un effetto positivo sulla salute. Come dicevamo questo regime alimentare predilige le verdure, ma ricordatevi che non bisogna eliminare del tutto i cibi acidi. Il giusto rapporto giornaliero dovrebbe essere 80% cibi alcalini e 20% acidi.

La comunità medica non è unanime sulla validità del principio di questa dieta. Ma come dicevamo all’inizio dell’articolo, se volete perdere peso, affidatevi ad un esperto e non alle soluzioni lette su internet.

