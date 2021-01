Secondo uno studio perché le donne provino piacere a letto, il partner deve avere una caratteristica bene precisa e non riguarda il fisico.

Perché le donne siano soddisfatte sotto le lenzuola, l’uomo deve avere una caratteristica ben precisa. No, non si tratta di una caratteristica fisica bensì di uno status. È quanto evidenziato dallo studio condotto dallo psicologo Thomas Pollet e dal professor Daniel Nettles e pubblicato anche dal Times.

Donne e piacere: per soddisfarle l’uomo deve avere questa caratteristica ( e non c’entrano le dimensioni)

La conclusione di questo studio siamo certi farà molto discutere. Ma secondo quanto scoperto da Pollet e Nettles è la ricchezza del proprio partner ad assicurare il piacere sotto le lenzuola delle donne.

“La frequenza degli orgasmi femminili – ha detto senza mezzi termini il dottor Thomas Pollet, lo psicologo che ha coordinato la ricerca – aumenta parallelamente al reddito del partner.

Lo studio ha preso in esame la vita sessuale di 5000 persone tra cui 1534 donne sposate o in una relazione. E’ stato chiesto loro di rispondere ad una serie di questionari e dopo aver analizzato i dati, il dottor Pollet è giunto alla sua conclusione.

“Uomini ricchi, quindi più desiderabili, fanno provare alle donne più orgasmi”.

Sempre secondo gli autori, i dati mostrerebbero una evoluzione da parte delle donne che sono portate a scegliere partner di qualità per garantire un futuro ai loro geni. Quindi non importa l’aspetto estetico? Non è del tutto corretto, perché una persona economicamente molto stabile, tende a prendersi molta cura del proprio corpo e del proprio aspetto.

Sebbene questo studio possa sollevare diverse discussioni, è anche vero che ce ne sono altri che dimostrano come sia le donne che gli uomini tendano a cercare i propri partner in base alle maggiori possibilità di sopravvivenza dei propri geni. Antropologicamente è molto interessante, ma va sottolineato che l’orgasmo non ha niente a che fare con la funzione riproduttiva.

