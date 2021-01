Hai sempre voglia di dolce? Ecco quali e quanti mangiarne senza sensi di colpa

Mangiare dolci tutti i giorni senza danneggiare la linea e la nostra salute? E' possibile: ecco quali mangiare e quanti mangiarne

Resistere al dolce soprattuto quando si sta cercando di mantenere la linea è difficile. Troppi zuccheri oltre a non aiutarci a perdere peso, fanno male alle nostra salute. Ma se proprio non sapete resistere, ecco quali e quante mangiarne senza sensi di colpa.

Potrebbe sembrare strano ma ci sono alcuni dolci che possono aiutare a soddisfare le nostre voglie senza mettere a rischio la linea. Se parlando di dolci state pensando a quelli di pasticceria, sappiate potete concedervene una sola fetta a settimana e meglio se dopo un pasto povero di carboidrati e grassi ma ricco di proteine.

Tuttavia possiamo realizzare dei dolci con ingredienti genuini, che non abbiano farine e zuccheri raffinati e che possono essere la soluzione perfetta per soddisfare i nostri desideri e le nostre voglie.

Come ad esempio le mele cotte con la cannella. Semplici e gustose perfette dopo un pasto; o una cheesecake con miele e una confettura senza zucchero come copertura. E ancora, possiamo fare dei pancake a base di farina di avena, yogurt greco, banane e gocce di cioccolato. Quest’ultime le possiamo anche mettere nella torta di riso e pere. Infine per una colazione gustosa possiamo optare anche per dei biscotti di farina integrale miele e frutta secca, da abbinare con dello yogurt greco.

