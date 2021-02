Gli studi sulle modalità di contagio da Covid proseguono e sebbene sia stato visto che il virus può restare sulle superfici la modalità di trasmissione più frequente è quella per via aerea.

Leggi anche: >> COSA MANGIARE DOPO IL COVID? I CIBI GIUSTI PER RAFFORZARE (DI NUOVO) LE DIFESE IMMUNITARIE

Lavarsi spesso le mani resta un gesto importante e fondamentale per evitare la trasmissione del Covid, un articolo pubblicato su Nature (qui il link) riporta che il gesto da fare tutti i giorni è quello di aprire le finestre. Stando agli studi e ai dati riporti nell’articolo, sebbene possibile il contagio da Covid attraverso le superfici non è da ritenersi un rischio significativo: 5 su 10.000. Al contrario il distanziamento e le restrizioni imposte sono risultate essere più efficaci.

“Sono le persone, non le superfici, a dover essere la principale fonte di preoccupazione – si legge – Le prove degli eventi di super diffusione, in cui numerose persone vengono infettate contemporaneamente, di solito in uno spazio chiuso e affollato, indicano chiaramente che la via di trasmissione è quella aerea”