Funghi, cosa succede se li mangi tutti i giorni: i benefici che in pochi conoscono

Introdurli nella dieta di tutti i giorni porta numerosi vantaggi: i risultati della ricerca scientifica

L’introduzione di funghi nella nostra alimentazione di tutti i giorni potrebbe dare non solo nuovo slancio alle pietanze che prepariamo, conferendo un sapore deciso, ma anche assicurarci diversi benefici. A suggerirlo è una ricerca che si è concentrata sugli effetti di una singola porzione di funghi sulla dieta di un gruppo di adulti e di adolescenti. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Food Science & Nutrition.

Funghi, i benefici quotidiani

Gli scienziati sono giunti alla conclusione che una sola porzione di funghi nella dieta quotidiana aumenta l’assunzione di diversi micronutrienti senza apportare un aumento di calorie, sodio o grassi. In particolare sono stati presi in considerazione i funghi bianchi, Portobello e funghi ostrica (Pleuroto): una porzione da 84 g di questi funghi ha avuto come risultato un aumento di fibra alimentare, rame, fosforo, ma anche potassio, selenio e zinco solo per citarne alcuni.

Leggi anche: >> DIMAGRIRE SENZA FARE LA DIETA? È POSSIBILE SE NON ABBINI MAI QUESTI CIBI INSIEME

Mai più senza vitamina D con i funghi

Mangiare funghi sarebbe anche molto utile per evitare la carenza di vitamina D. Lo stesso studio ha infatti evidenziato che una porzione di funghi esposti alla luce UV riduce considerevolmente la mancanza di questa vitamina nel gruppo di individui preso come campione.

Le proprietà dei funghi

I benefici dei funghi in realtà sono molteplici, anche se le loro proprietà specifiche possono variare a seconda della specie. Alcune, però, sono comuni a tutte le varietà: essendo poco calorici, ricchi di acqua e poveri di grassi i funghi sono indicati per tutti coloro che vogliono perdere peso o seguire un regime alimentare povero di grassi. Sono pure ricchi di fibre, il che è un vantaggio per il benessere e la funzionalità dell’intestino, e ottimi alleati nel sostenere il sistema immunitario con le loro proprietà antibatteriche. Contengono calcio, il che li rende preziosi per la salute delle ossa, e potassio, che assicura un’azione protettrice nei confronti del cuore e del sistema circolatorio.