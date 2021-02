Per avere un'ottima forma fisica basta un allentamento di 30 minuti al giorno, parola del personal trainer delle celebrità.

Fare attività fisica è fondamentale per la salute del nostro corpo e della nostra mente. Secondo uno studio e anche secondo il personal trainer delle star Ione Acosta 30 minuti di attività fisica hanno un effetto migliore di un allenamento di due o tre ore in palestra.

Allenamento, meglio 30 minuti al giorno che ore in palestra: ecco perché

I lockdown e le restrizioni che stiamo vivendo legate alla pandemia da Coronavirus, hanno spinto molte persone a trovare una routine quotidiana di attività fisica a casa. Piccoli work out che hanno permesso ai tanti che non trovano la forza di andare in palestra, di cominciare a prendersi cura di sé.

Di programmi di allenamento ce ne sono tantissimi, ma se volete ottenere degli effetti sappiate che bastano 30 minuti tutti i giorni.

“Meglio allenarsi tutti i giorni per almeno 30 minuti – ha dichiarato Ione Acosta personal trainer di molte celebrità – che fare allenamenti di due ore una volta a settimana.”

La conferma arriva anche da uno studio condotto dall’Università di Copenhagen e pubblicato sullo Scandinavian Journal Of Public Health. Tra gli effetti positivi riscontrati, un calo di peso di un terzo maggiore rispetto a chi si allena per il doppio del tempo.

Anche nel caso del ’30 minutes’ è bene affiancare all’allenamento una corretta alimentazione e un corretto lavoro sulla mente. È fondamentale avere la giusta motivazione, spiega Ione Acosta. Il cervello risponde meglio ad obiettivi concreti piuttosto che a quelli lontani o astratti. Dire ‘voglio dimagrire per avere il fisico di una modella’ è sbagliato; al contrario ‘voglio stare bene in costume la prossima estate‘ è un input concreto che farà sì che ci sia una risposta positiva da parte della mente che aiuterà a raggiungere l’obiettivo.

