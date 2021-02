Le spezie come il curry, hanno un grande effetto benefico sul nostro organismo; ma attenzione a non esagerare con il mix

Le spezie sono uno straordinario alleato in cucina: non solo fanno bene al nostro corpo ma ci permettono di rendere speciali e ancora più buoni i nostri piatti. Come sempre però bisogna fare attenzione a non esagerare con i mix di spezie, altrimenti possiamo incorrere in rischi non proprio piacevoli.

Curry, attenzione a non esagerare con il mix di spezie: cosa rischiamo

Leggi anche: >> QUESTI SONO I 3 MOMENTI IN CUI INGRASSIAMO DI PIÙ NELLA VITA

Il curry è sicuramente una delle spezie più conosciute e usate anche nella nostra cucina. Si tratta di un mix derivante da pestaggio in un mortaio di vari ingredienti come coriandolo e cannella, ma la percentuale maggiore è composta dalla curcuma. Gli effetti benefici di questo gusto mix sono molteplici, e in gran parte derivano proprio dal suo ingrediente principale (la curcuma appunto). Secondo alcuni studi scientifici il curry ha un potere antinfiammatorio e antiossidante e ridurrebbe del 65% il rischio di subire un attacco cardiaco.

Tuttavia non è indicato per tutti. Chi soffre di problemi gastrointestinali (ulcere, gastriti) deve fare attenzione e assumerne in quantità moderate. Così come è possibile che in soggetti sensibili possa provocare un’irritazione delle vie urinarie a causa della presenza del peperoncino.

Se state allattando è assolutamente sconsigliato mangiare curry, così come è meglio non farlo mangiare ai bambini.

Crediti foto@shutterstockq1