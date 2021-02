Siete abituati a mangiare sempre gli stessi alimenti? Ecco quali sono gli effetti sul corpo e il rischio che si corre per la propria salute

Gli esperti sostengono che un’alimentazione equilibrata e variegata sia sinonimo di benessere: la dieta mediterranea, la migliore anche quest’anno, si basa infatti sul consumo di diversi macronutrienti per far sì che il corpo riceva i giusti quantitativi di vitamine e minerali.

Ma cosa succede se iniziamo a mangiare sempre gli stessi alimenti?

Le diete monoalimento – per esempio quella del riso (ECCO COME FUNZIONA), dei mandarini (QUI TUTTI I DETTAGLI) e chi più ne ha più ne metta – sono diventate famose perché assicurano un veloce dimagrimento salvo poi correre ai ripari per la carenza di questo o quel nutriente.

Eppure ci sono anche dei vantaggi nel mangiare sempre gli stessi alimenti: ad affermarlo è il dr. Josh Axe che mette in luce un rischio molto verosimile (ma che in pochi conoscono) nel consumare diverse tipologie di cibo.

“Mangiare un’ampia varietà di cibi può potenzialmente farti mangiare di più e consumare una quantità maggiore di calorie in generale”.

Il fondatore di Ancient Nutrition fa inoltre sapere:

“Se non ti abitui alle cose che mangi, è più probabile che le mangi per piacere piuttosto che per fame fisica, il che può provocare in alcuni casi un aumento di peso”.

“Questo problema, noto in alcuni ambienti come “effetto buffet”, può portare a mangiare oltre il punto di sazietà”: avere a disposizione una varietà maggiore di cibi in dispensa o in frigo ci porta quindi ad approfittare della situazione e consumarne di più, anche soltanto per noia o per piacere.

Foto: Kikapress/Shutterstock