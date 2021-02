Ci sono esercizi che possono aiutare a bruciare grassi senza obbligare ad andare in palestra. Eccone 5 che possiamo fare tranquillamente a casa

Bruciare grassi senza andare in palestra? È possibile con 5 semplici attività quasi quotidiane che senza rendervene conto possono essere uno spunto di sana ginnastica.

Come bruciare calorie senza sport e in quarantena: 5 attività più efficaci della palestra

Leggi anche: >> CAMMINARE OGNI GIORNO FA DAVVERO BENE? ATTENZIONE A QUESTO “EFFETTO COLLATERALE”

Ogni movimento che facciamo partecipa, sebbene in misura differente, a bruciare calorie. Tenersi in forma senza spendere soldi in un abbonamento fitness è possibile con semplici gesti. Ad esempio salire e scendere le scale è un ottimo esercizio fisico così come andare in bicicletta. Ma di fianco a queste azioni che possiamo con più facilità associare a un movimento ginnico, ce e sono altre insospettabili che consentono di bruciare anche 300 calorie.

Le faccende casalinghe fanno bruciare grassi

Dare lo straccio sui pavimenti, o pulire i vetri permette di bruciare fino a 300 calorie l’ora, così come il portare a passeggio il vostro cane. Una lunga passeggiata con Fido è un ottimo esercizio fisico. Se la vostra passione è il giardinaggio sappiate che 3 ore passate a prendersi cura di fiori e piante dovrebbe avere o stesso effetto di 1 ora di attività intensa in palestra. Che sia un giardino o un piccolo balcone, date sfogo al vostro pollice verde!

Anche l’hula hop è un ottimo esercizio per bruciare grassi. Far roteare il cerchio con i movimenti della vita fa bruciare circa 380 calorie l’ora, un modo divertente per tonificare la zona fianchi-glutei-sedere.

Crediti foto@Kikapress