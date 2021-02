La lattuga è una delle verdure più consumate tra gli italiani. Non solo è una alimento versatile ma è anche un alleata per il nostro cuore

Pronta in pochi minuti e versatile, la lattuga non solo è una verdura che risolve molti pasti (specie quando andiamo di fretta) ma è anche una preziosa alleata per la nostra salute.

Lattuga, perché fa così bene al corpo? Cosa succede al cuore se mangiata tutti i giorni

La lattuga è senza dubbio una delle verdure che vengono consumate costantemente; non solo è un alimento versatile che permette di creare sfiziosi e veloci piatti. Aiuta il transito intestinale ed è perfetta da inserire nella nostra dieta. Grazie alla presenza di potassio e antiossidanti, la rendono un alleato per il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare. I suoi componenti aiutano a regolare la frequenza cardiaca e a controllare la pressione sanguigna. Se abbinata con alimentai che contengono acidi grassi essenziali Omega3 il suo effetto protettivo sul sistema cardiovascolare viene ‘potenziato’.

Non solo, permette di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo (LDL) e ha un lieve effetto sedativo. Se avete difficoltà a prendere sonno o se siete un po’ agitati, mangiare la lattuga a cena può esservi di aiuto.

Crediti foto@Shutterstock