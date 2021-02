Dosi eccessive di sale possono avare effetti nocivi sul nostro organismo. Ma uno studio rivela che ci sono rischi anche con piccole quantità

Il sale è un alimento che se assunto nelle giuste quantità dona benefici al nostro organismo; al contrario dosi eccessive possono essere rischiose per il nostro corpo. Ma allora quanto assumerne al giorno per restare in salute?

In cucina è meglio non abbondare con il sale perché, come ricorda il Ministero della Salute, assumerne dosi eccessive può facilitare l’insorgere di patologie quali ipertensione e osteoporosi. Ora uno studio condotto dal Dipartimento di Scienze biomediche metaboliche e neuroscinze dell’Università di Modena e Reggio Emilia rivela che anche piccole quantità possono avere effetti negativi sulla pressione sanguigna.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Circulation, è stata condotta in modo diverso dagli studi precedenti: è stato applicato il metodo “one-stage meta-analysis” che permette di studiare e descrivere relazioni cosiddette non lineari e quindi più complesse del solito. I risultati dello studio hanno mostrato come anche piccole dosi di sale, su soggetti di diverse età e di entrambi i sessi, possono incrementare i livelli di pressione sanguigna.

In un soggetto adulto con un normale quadro clinico il consumo non dovrebbe superare i 4-5 grammi al giorno, ma questo nuovo studio confermerebbe le indicazioni date dall’American Heart Association e dall‘Efsa, che suggeriscono come dose sicura giornaliera di sodio tra gli 1,5 e i 2 grammi.

Crediti foto@Shutterstock