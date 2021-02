Prendi un caffè prima di allenarti: ecco cosa succede al tuo corpo

Il caffè non finisce di stupire: tra gli effetti positivi anche quello di farci dimagrire se lo beviamo prima di un allenamento

Sebbene il caffè non deve essere assunto in dosi eccessive, berne uno prima di allenarsi porta dei benefici inaspettati al nostro corpo. Lo dice la scienza.

Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Granada su un gruppo di 15 uomini di circa 32 anni ha mostrato come coloro che avevano bevuto caffè mezz’ora prima di sottoporsi ad un allenamento aerobico, hanno bruciato più grassi.

Secondo lo studio, pubblicato sul Journal of the International Society of Sport Nutrition, andrebbero presi 3 milligrammi per ogni chilo del nostro peso corporeo. Una dose da non sottovalutare visto sarebbero circa 2 tazzine della moka per una persona che pesa 70 kg. E sebbene gli effetti siano molto interessanti. La dose sicura come raccomandato dalla Mayo Clinic, organizzazione non-profit statunitense, è di 400 milligrammi di caffeina al giorno. Quindi calcolatrice alla mano, fate i vostri conti!

