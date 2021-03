Soffri di insonnia? Mangia questo piatto a cena e dormirai meglio

Le cause dell'insonnia possono essere molteplici; ma tra i rimedi naturali c'è un alimento che se mannaro a cena farà dormire meglio



Il cambio di stagione è tra le possibili cause dell’insonnia, ma anche una cattiva o un errata alimentazione possono esserne responsabili. Mangiare e bere cibi come cacao e caffè possono mettere a rischio un il riposo notturno; al tempo stesso però ci sono cibi che se mangiati a cena possono essere un di grande aiuto.

Un buon sonno è fondamentale per avere le giuste energie con cui affrontare la giornata e ovviamente anche per una pelle più luminosa e distesa. Le cause dell’insonnia possono essere molteplici, ma sapevate che tra le soluzioni per risolverla ci sono alcuni piatti da mangiare a pranzo e cena?

Una giusta alimentazione può avere straordinari effetti benefici sulla nostra linea, sulla salute del nostro organismo e anche sul nostro sonno. Il riso è uno sia questi.

Certo è bene evitare di cenare troppo tardi e non esagerare cone le quantità, ma secondo quanto riportato da uno studio condotto dalla Kanazawa Medical e pubblicato su Plos One (qui il link) chi mangia riso ha un sonno migliore. Lo studio ha analizzato 1600 giapponesi di entrambi i sessi ed età compresa tra i 20 e i 60 anni.

Il riso stimola la produzione di serotonina, capace di controllare i livelli di stress e ansia e di favorire il nostro sonno. Certo questo alimento da solo non basta; è bene ricordarsi di andare a dormire con lo stomaco né troppo pieno né troppo vuoto ed evitare di abbinare al riso cibi troppo grassi ipercalorici o pesanti. Meglio prediligere lattuga, cavolo o latticini, ed evitare dolci, caffè e superalcolici.

