Il vostro problema non è iniziare la dieta ma portarla avanti? Ecco 5 trucchi per riuscire a sopportare i sacrifici richiesti

A volte il vero problema del cercare di perdere peso e seguire una dieta, non è tanto il cominciarla quanto il portarla avanti. Ecco 5 trucchi per riuscire a sopportare meglio i sacrifici richiesti dalla dieta.

Come far funzionare veramente la dieta: 5 trucchi per sopportare meglio i sacrifici

Ci sono piccoli accorgimenti che possiamo usare per aiutarci a sopportare meglio la dieta e arrivare al raggiungimento del nostro obiettivo. Come ad esempio quello di dimenticarci della bilancia. Spesso l’appuntamento con la bilancia può creare un senso di ansia e frustrazione, perché nonostante l’impegno non è detto che il nostro peso cali di apri passo. Un metodo alternativo può essere quello di controllare l’andamento della nostra dieta attraverso un capo d’abbigliamento. Scegliete magari un paio di pantaloni un po’ stretti e ogni settimana provateli, per vedere i progressi fatti!

Spesso si sottolinea come sia importante anche l’aspetto visivo dei piatti. Ebbene mentre state seguendo una dieta il consiglio è quello di non usare dei piatti troppo grandi. Meglio scegliere qualcosa di più piccolo: riempiendolo con la vostre porzioni di alimenti avrete l’impressione di avere un piatto ‘pieno’ e questo aiuterà anche il senso di sazietà.

Ricordatevi che è fondamentale bere tanta acqua! Non solo contribuirà a darvi un senso di sazietà, am aiuterà a drenare i liquidi, aiutandovi a perdere il senso di gonfiore. Cercate di non tenere in casa le tentazioni, attenzione a quando fate la spesa. Il detto dice lontano dagli occhi lontano dal cuore, e se in effetti il pacchetto di patatine è rimasto sullo scaffale del supermercato invece che essere su quello della vostra dispensa… sarà difficile cedere alla voglia di mangiarle!

Infine premiatevi. Ogni qual volta raggiungiate un traguardo concedetevi una coccola, un regalo purché non sia da mangiare!

Crediti foto@Shutterstock