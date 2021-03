Che il pesce azzurro faccia bene è risaputo, ma ora la scienza indica quante volte a settimana mangiarlo per proteggere il nostro cuore

Il pesce è un alimento che apporta moltissimi benefici al nostro organismo, in particolar modo il pesce azzurro. Uno studio condotto dalla McMater University ha scoperto che mangiarlo due volte a settimana riduce i rischi di problemi cardiovascolari. Questa tipologia è ricca di Omega 3 e di grassi insaturi.

Pesce azzurro, i benefici per il cuore: quando mangiarlo secondo la scienza

Sardine, aringhe, acciughe, palamita, sgombro: questi i pesci da inserire nella nostra alimentazione per prenderci cura del nostro cuore. Benché non facciano parte di pesci azzurri anche tonno e salmone fanno bene. Lo studio, pubblicato sul Journal of American Medical Association Internal Medicine, ha esaminato i dati di più di 190 mila persone di 58 paesi seguiti per circa 9 anni .

“Chi assumeva almeno 175 grammi di pesce a settimana – hanno spiegato gli scienziati – era anche associato a un rischio inferiore del 16 per cento di subire un ictus o un infarto. Mangiare pesce può infatti aiutare a combattere le malattie cardiovascolari e le condizioni cliniche associate a disturbi cardiaci o dei vasi sanguigni”.

Crediti foto@Shutterstock