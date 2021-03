Iniziare la gioranta facendo una buona colazione ci permetterà di avere la giusta energia per affrontare i nostri impegni. Ecco cosa mangiare

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata; è quindi fondamentale scegliere gli alimenti giusti da mangiare. Soprattutto se vogliamo restare in forma per tutta la giornata.

La colazione giusta per restare in forma, cosa mangiare appena svegli

Iniziare mangiando i giusti alimenti per colazione, mette nella giusta prospettiva l’andamento di tutta la giornata. Indipendentemente dall’orario in cui la facciamo, una colazione con un eccessiva quantità di zuccheri è controproducente e non fa bene al nostro organismo. Quindi addio a cappuccino, cornetto e marmellata? Non proprio: i carboidrati sono ok (meglio se integrali) accompagnati da proteine magre (come carni magre, uova, tonno, salmone, latticini) e grassi buoni (come noci, mandorle e nocciole) e le fibre.

Se a colazione vi piacere mangiare alimenti dolci potreste optare per del pane integrale con yogurt greco con aggiunta di marmellata o crema di nocciolo o arachidi, ovviamente senza zuccheri. O ancora yogurt greco con frutta secca.

Per gli amanti del salato, un ottimo inizio è rappresentato dal mangiare uova strapazzate con due fette di pane integrale e una spremuta di arancia (senza zucchero) o mezzo pompelmo; o abbinare alle uova l’avocado.

