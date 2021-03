Non volete ingrassare e pensate che saltare qualche pasto sia la soluzione? Non sottovalutate il potere degli spuntini

La bella stagione comincia piano piano a fare capolino e con essa la voglia di essere in forma. Se pensate che saltare qualche pasto come lo spuntino possa essere la soluzione per non ingrassare, state sbagliando.

Eviti di fare lo spuntino per paura di ingrassare? Stai sbagliando, ecco perché fa così bene

Che la colazione sia il pasto più importante della giornata perché è quella che ci consente di fare il pieno di energie per affrontarla è orami risaputo; ma anche lo spuntino di metà mattina e pomeriggio non è da sottovalutare. Aiuta a placare il nostro senso di fame, facendoci arrivare ai pasti principali in modo più equilibrato ed evitando di farci esagerare con le porzioni. Non solo, questo permette anche di migliorare la funzionalità digestiva.

Ovviamente gli spuntini non devono essere troppo calorici; il consiglio è quello di tenersi entro le 150 calorie. Bene quindi frutta di stagione o uno yogurt magro con della frutta secca. Se fate colazione alle 7 e pranzate intorno alle 13, lo spuntino della mattina è consigliato farlo introno alle 10. Quello pomeridiano invece, è bene farlo tra le 17 e le 18.

Molte diete suggeriscano di fare 5 pasti al girono (colazione, pranzo, cena e due spuntini), ma il nostro consiglio se non volete ingrassare e iniziare una dieta è sempre lo stesso: non affidatevi al fai date, ma piuttosto rivolgetevi ad un esperto del settore.

