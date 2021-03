Il sole ci aiuta a dimagrire? Il trucco per tornare in forma

Uno studio conferma che i raggi solari svolgono un ruolo nell'aiutare a perdere peso

Il sole fa dimagrire. O meglio, avrebbe un ruolo nell’aiutarci a perdere peso. Questa grande stella che da sempre affascina l’uomo illumina le nostre giornate, ci migliora l’umore, aiuta le colture a crescere. Dulcis in fundo, se riusciamo ad abbronzarci in maniera decente e non diventiamo rossi come aragoste, dona anche un bell’aspetto alla nostra pelle. A tutti questi benefici si aggiunge anche il ruolo che svolge nel darci una mano a disfarci dei chili di troppo.

Lo studio di Peter Light

Effettivamente quando siamo abbronzati sembriamo anche un po’ più magri. Insomma, a quanto pare i raggi solari aiutano il metabolismo a riattivare le sue funzioni. A tal proposito c’è uno studio che ha analizzato i benefici del sole sul dimagrimento. A realizzare l’indagine in questione è Peter Light, ricercatore dell’Alberta Diabetes Institute, in Canada.

Il sole fa dimagrire: ecco perché

Nel dettaglio, sembra che i raggi del sole abbiano un ruolo importante nel sciogliere i depositi di grasso, o adipe, localizzato. La luce nella lunghezza d’onda blu, che è quella intensa di giorno, penetrando nella pelle raggiunge le cellule adipose più superficiali e le fa sgonfiare.

Le goccioline di lipidi che contengono, quindi, si rimpiccioliscono e vengono espulse più facilmente tramite la membrana cellulare. In inverno, la minore presenza di luce favorirebbe l’effetto contrario con conseguente accumulo di grasso.

Ovviamente il fatto che il sole fa dimagrire non deve costituire un alibi per affidarsi unicamente alla sua azione. Come al solito, è soprattutto il nostro stile di vita a giocare un ruolo fondamentale.

E allora via libera a belle passeggiate sotto il sole, per coniugare un po’ di sana attività fisica all’influsso benefico del sole. L’importante è farlo sempre in sicurezza. Che cosa vuol dire? Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e proteggere sia la pelle con le creme adatte che la testa con un cappello.