Avere la bocca asciutta e una sete perenne, può essere un campannello di allarme della polidipsia. Le cause sono diverse e curabili

Può capitare di avere una grande sete e spesso la cosa è collegata ad una sudorazione elevata oppure ad una frequente minzione. Ma quando si ha sempre sete e non la si riesce a placare nemmeno dopo aver bevuto una ingente quantità di liquidi, ci troviamo di fronte alla polidipsia.

Hai sempre sete? Attenzione, potresti soffrire di questo disturbo poco conosciuto: le cause

L’avere la bocca asciutta può sia indicare la necessità di idratarsi che al tempo stesso essere campanello di allarmare per la polidipsia. Ma quando è il caso di preoccuparsi? L’avere sete può essere una naturale conseguenza di un’esigenza fisiologica dovuta a fattori come un’elevata temperatura atmosferica, o una attività fisica molto intensa o ancora ad un pasto troppo salato. Ma se indipendentemente dalla nostra attività fisica o dalla nostra dieta, non riusciamo a saziare il nostro bisogno di idratazione, potrebbe essere il campanello di allarme di patologie come il diabete mellito.

La sete perenne o polidipsia, può essere di diversi tipi. Primaria o psicogena se è causata da fattori come stress, ansia, noia o patologie psichiatriche. Indotta, legata all’assunzione di farmaci diuretici, antidepressivi, anticolinergici, corticosteroidi, o per la pressione alta. Infine può essere compensatoria, legata ad un basso livello di ormoni antidiuretici e di una eccessiva necessità di urinare frequentemente.

Tuttavia una volta individuata la causa che al provoca, può essere curata.

Crediti foto@Shutterstock