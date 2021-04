Dormire bene è importante per la salute del corpo. Si moltiplicano gli studi che dimostrano come un cattivo sonno influsica su alcune malattie

Dormire bene non è solo fondamentale per avere una pelle luminosa e quindi bella, ma anche per la salute del nostro corpo. Secondo la World Sleep Society (Wss), dormire poco e male è alla base del 45% di problemi di salute della popolazione mondiale.

Dormi poco e male? Potresti ammalarti di più: attenzione a questi sintomi

Come già dimostrato da alcuni studi, dormire bene aiuta a fortificare il nostro sistema immunitario. Al contrario insonnia, disturbi del sonno e cattivo riposo notturno possono avere ripercussioni negative favorendo gli stati di ansia, stress e anche depressione.

Non solo, sembrerebbe che un cattivo riposo possa esporre ad un maggiore rischio di obesità, diabete, alcune forme tumorali e ipertensione. Stando a quanto pubblicato da una ricerca condotta dalla Clinica Universitaria di Navarra dormire male potrebbe essere tra le cause dell’insorgenza del morbo di Parkinson. In base ai dati acquisiti, il 33% dei pazienti con problemi di sonno lo sviluppano entro 5 anni mentre il 75% entro 10 anni.

Un buon sonno prevede una durata di 7/8 ore; può aiutare cercare di avere una certa regolarità sia nell’orario in cui coricarsi che in quello dei pasti, ma anche avere una buona organizzazione giornaliera così da non arrivare troppo stanchi a fine giornata. Fare poi una full immertion nel weekend per recuperare le ore di sonno perse durante la settimana non è una soluzione consigliata.

Crediti foto@Shutterstock