Dopo l'eritema solare e le scottature è una delle patologie più diffuse legate all'esposizione ai raggi solari. Ma cos'è l'allergia la sole e come si manifesta?

Proteggere la pelle quando ci si espone al sole è fondamentale; tuttavia ci possono essere casi in cui si sviluppa una versa e propria allergia che si manifesta il più delle volte con rush cutanei, arrossamenti e pruriti.

Allergia al sole, non sottovalutare mai questi sintomi

L’ allergia al sole, è detta anche fotosensibilità, fotodermatosi o dermatite solare, dopo l’eritema solare e le scottature è una delle patologie più diffuse legate all’esposizione ai raggi solari. Si tratta di una patologia non contagiosa, che può essere di tipo genetico quindi ereditario ma può anche essere dovuta all’assunzione di alcuni farmaci, o all’utilizzo di sostanze chimiche quali profumi, creme solari, creme idratanti.

Si parla di dermatite fotoallergica quando l’irritazione cutanea è provocata da sostanze chimiche come l’assunzione di farmaci o l’utilizzo di profumi o creme solari; mentre la dermatite polimorfa solare (la più diffusa in assoluto) può compartire con rossore, bolle simili alle punture di un insetto, prurito e vesciche.

Una volta stabilità la tipologia di allergia, può essere curata; in ogni caso è bene non esporre la pelle al sole nelle ore più calde e utilizzare sempre una protezione solare con un fattore alto. Attenzione, se pensate che porvi al riparo sotto l’ombrellone possa essere la soluzione giusta ricordatevi che non tutti gli ombrelloni schermano i raggi solari.

