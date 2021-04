Dimagrire può risultare un obiettivo difficila da raggiungere; ma ci sono alcuni piccoli trucchi che possono mettere sulla buona strada

Può capitare di fare fatica a dimagrire e questo può gettare nello sconforto. Fermo restando che se volete perdere peso la strada giusta è quella di rivolgersi ad un nutrizionista che possa calibrare il regime alimentare giusto per voi, è possibile tuttavia seguire piccoli accorgimenti per cominciare a prendersi cura del nostro corpo.

Fatichi a dimagrire? A cena mangia in questo modo: il trucco che in pochi conoscono

Molti esperti sottolineano l‘importanza di fare 5 pasti al giorno e di non saltarne nessuno nemmeno gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio. Se pensate che non siano fondamentali al fine di dimagrire, sbagliate. Fare lo spuntino pomeridiano permette di arrivare a cena senza il buco alo stomaco, che porta magari ad abbuffarsi.

Per il pasto conclusivo della giornata un suggerimento è quello di preparare cosa mangerete già la mattina se state fuori tutto il giorno. In questo modo evitare di ‘buttavi’ sulla prima cosa che capita. Ad esempio una bella insalata di spinaci, rucola, sondino, pomodori, carote è un ottima soluzione perché può essere preparata al mattino e la sera non vi resterà che condirla. Accompagnatela con del petto di tacchino o pollo ai ferri.

Moderatevi con in condimenti, evitate salse o cotture troppo elaborate e ricordate che nelle giuste quantità, la sera si possono mangiare i carboidrati. Si anche a zuppe e vellutate ma attenzione: se vi aggiungete la panna ‘rovinerete’ l’effetto dimagrante. Infine ricordate di bere acqua durante il giorno; un’azione fondamentale che può aiutare anche a darvi un senso di sazietà.

