In un parco, in riva al mare, in mezzo ad un bosco o a casa: non importa il luogo, camminare fa sempre bene. Lo dicono gli esperti

Muoversi è fondamentale, non solo per avere un corpo tonico e in forma ma soprattutto per mantenerlo in salute. Non serve fare chissà quali allenamenti, va bene anche semplicemente camminare. Qualcuno potrebbe obiettare di non avere il tempo per raggiungere un luogo adatto dove farlo; ma gli esperti assicurano che fa bene anche se camminate in casa.

Camminare in casa è come farlo all’aperto? I benefici che in pochi conoscono

Leggi anche: >> SEI SICURO CHE CAMMINARE TUTTI I GIORNI FACCIA DAVVERO BENE? QUESTO “EFFETTO COLLATERALE” È SORPRENDENTE

Tra gli insegnamenti lasciatici da questa pandemia c’è senza ombra di dubbio il fatto che le nostre case possono essere luoghi perfetti per fare un po’ di movimento. Secondo gli esperti è importante muoversi, per scongiurare problemi di circolazione, pressione alta e colesterolo cattivo. Ma se state pensando che farlo in casa, non abbia gli stessi effetti che farlo all’aria aperta state sbagliando. Certamente camminare in mezzo al verde respirando aria fresca è bellissimo, ma se il vostro obiettivo è quello di evitare la sedentarietà che lo smart working un po’ ha introdotto nelle vostre vite, sappiate che camminare in casa va benissimo.

Concedetevi qualche minuto di pausa ogni tanto, sgranchitevi le gambe magari facendo qualche giro intorno al tavolo, o andando dalla camera alla cucina. L’importante è che vi muoviate. E poi ricordate: secondo uno studio camminare non solo fa bene alla salute ma aiuta anche la creatività!

Crediti foto@shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.