Non solo amico del cervello e del cuore: uno studio spagnolo dimostra che il cacao crudo fa molto bene anche agli occhi

Che il cioccolato faccia bene al nostro umore e anche al nostro organismo, è cosa risaputa; ma ora la scienza dimostra che il cacao crudo sia un toccasana per i nostri occhi. Merito della teobromina, in grado di ridurre la pressione sanguigna.

Mangia cacao crudo e guarda cosa succede ai tuoi occhi: la scoperta scientifica

Leggi anche: >> IL CIOCCOLATO FA BENE ALLA LINEA, MA SOLO SE LO MANGI A QUEST’ORA

Due ricercatori spagnoli hanno condotto uno studio che ha coinvolto 37 persone tra uomini e donne, di et compresa tra i 18 e i 27 anni, per vedere gli effetti che bacche di cacao, il ribes rossi possono avere sui nostri occhi. Il gruppo di persone è stata sottoposto tre visite oculistiche effettuate in tempi diversi. Una dopo aver assunto una bevanda a base di cacao, una dopo una bevanda a base di ribes rosso e l’ultima dopo aver bevuto un bicchiere di latte. Niente bevande contenti caffeina nelle 24 ore precedenti i test.

Ai partecipanti è stato chiesto di vedere dei cartelli a 4 metri di distanza illuminati in due modi: con una alta illuminazione (visione fotopica) e bassa (visione mesopica). Dallo studio è emerso che dopo l’assunzione del cacao la visione fotopica subiva un notevole miglioramento, che invece era solo live con il ribes.

Il merito come dicevamo in apertura di articolo è della presenza dei flavanoli polifenolici e della teobromina.

“La retina è un tessuto altamente vascolarizzato con un’alta richiesta di ossigeno che serve a garantire una buona capacità visiva – spiega la dottoressa María Cinta Puell, autrice dello studio. – Se si considera che i flavanoli polifenolici e le antocianine hanno dimostrato importanti benefici per la funzionalità del tessuto endoteliale e per la circolazione sanguigna a livello cerebrale.”

Sebbene si tratti solo di un primo studio, la scoperta non deve stupire visto che gli effetti benefici già noti che il cacao ha su cuore e cervello essendo un valido antiossidante e un anti-depressivo, ricco di Vitamina B, serotonina e proteine.

Crediti foto: shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.