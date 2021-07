Il 6 Luglio è la giornata mondiale del bacio e dall'America una nuova ricerca dimostra che questo gesto ha altri benefici inaspettati

Un’occasione per ricordarsi che i baci fanno bene: è la giornata mondiale del bacio, che ricorre il 6 luglio. Ad elencare i benefici di questo gesto intimo è la scienza. 34 muscoli facciali messi in movimento e 112 posturali; per non parlare del fatto che rafforza il sistema immunitario e riduce lo stress.

Giornata mondiale del bacio, i benefici insospettabili secondo la scienza

Leggi anche: >> VUOI DIMAGRIRE SENZA ANDARE IN PALESTRA? BACIA (MOLTO) IL TUO PARTNER, ECCO QUANTE CALORIE SI BRUCIANO

Che i baci avessero degli straordinari benefici era già noto: agiscono sul metabolismo, fanno bruciare calorie, sono una ginnastica per i muscoli del nostro volto.. Ora uno studio americano dimostra i baci sono una straordinaria fonte di benessere anche per altri motivi. La notizia arriva dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) dove un gruppo di ricercatori guidati dalla microbiologa Susan Erdam ha scoperti in particolare due nuovi effetti positivi. Lo scambio di un bacio rafforza il sistema immunitario e stimola la produzione dell’ormone dell’amore e della sessualità (rispettivamente la ossitona e il testosterone).

Anche uno studio italiano ha dimostrato l’importanza di questo gesto che troppo spesso invece trascuriamo, complice in quest’ultimo anno anche la pandemia. Ma dobbiamo ricordare che baciare fa bene alla salute, rende felici, allontana lo stress e vi farà sembrare il mondo meno grigio!

Buona giornata mondiale del bacio a tutti!

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.