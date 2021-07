Vai in vacanza, te lo dice il tuo corpo: i 5 segnali da non sottovalutare

Il corpo ci parla e riesce a dirci molto di più di quel che pensiamo, anche che abbiamo bisogno di una vacanza!

Saper ascoltare il nostro corpo è importante; il nostro organismo ci parla e ci lancia segnali anche per dirci di andare in vacanza. Siete fiacchi, senza energia, vi scaldate più del solito con i colleghi? Forse è il momento di prendervi una pausa, ma se siete dubbiosi fate attenzione a questi 5 segnali che il corpo vi manda.

Vai in vacanza, te lo dice il tuo corpo

I segnali che avete urgente bisogno di una vacanza hanno per lo più a che fare con il vostro umore e il rendimento sul posto di lavoro.

Tra i più comuni troviamo i disturbi del sonno. Dormite male perché anche quando state per addormentarvi pensate a cosa fare l’indomani o riesaminate i punti critici della giornata precedente? Se la risposta è sì, avete proprio bisogno di staccare la spina.

Riposare bene è fondamentale per il benessere psico-fisico di tutti noi e se vi accorgete che negli ultimi tempi è necessario programmare più sveglie per farvi alzare dal letto, significa che il vostro corpo sta chiedendo aiuto e che prepararsi per andare a lavoro sta diventando più stancante del solito.

Lo stress provocato dal cosiddetto burnout fa emergere dolori e fastidi fisici più o meno invalidanti. Dal mal di testa al mal di stomaco, passando per la febbre: in questi casi, il sistema immunitario è debilitato e va rigenerato con una vacanza all’insegna del relax.

Conseguenza quasi scontata è la tendenza a commettere errori durante il lavoro, dettati dalla scarsa concentrazione e parallelamente un atteggiamento ostile nei confronti dei colleghi che deriva da un generale nervosismo.

Insomma, se riconoscete questi segnali, spegnete il pc, mettete il necessario in valigia e partite immediatamente: il vostro capo vi ringrazierà!

