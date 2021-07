Tokyo 2020, gli sport che fanno bruciare più calorie: la classifica

La classifica con gli sport che aiutano maggiormente a bruciare calorie e quindi a restare in forma

Con le Olimpiadi in corso i riflettori sono tutti sul mondo dello sport. Tokyo 2020 è infatti l’occasione per gli appassionati di seguire le imprese dei propri beniamini. Allo stesso tempo, però, può anche avvicinare a diverse discipline persone che al momento non praticano attività sportiva. Ed è un peccato perché come noto muoversi fa bene. A questo proposito sapete quali sono gli sport che fanno bruciare più calorie?

La ricerca

Come riporta il sito Melarossa.it i risultati di questa classifica arrivano dall’applicazione CalorieBruciate (Calories Burned App) di FindTheBest.com – che, utilizzando come fonte il National Cancer Institute, mette a confronto le calorie bruciate in centinaia di attività quotidiane.

Gli sport che fanno bruciare più classifica: vince lo sci di fondo

Lo sci di fondo occupa un posto di assoluto rilievo tra gli sport che fanno bruciare più calorie. Innanzitutto perché si pratica a basse temperature e il corpo, per mantenere la temperatura corporea stabile, brucia calorie. Inoltre è uno sport che sollecita tutto tutti i muscoli del corpo. Con attività intensa si bruciano 1125 calorie all’ora, 545 con attività moderata.

Il ciclismo è un ottimo sport brucia grassi perché interessa i muscoli, le articolazioni e la cintura addominale. In più aumenta la capacità respiratoria e cardiaca.

Anche la corsa è tra gli sport che fanno bruciare più calorie. Aiuta a bruciare grassi rapidamente e rinforza notevolmente il cuore, oltre ad aumentare la resistenza.

Tutti i benefici dello sport

Proseguendo nella classifica degli sport brucia calorie troviamo il rugby. Questa attività richiede una buona muscolatura e un’ottima resistenza ed è ideale per aumentare l’autostima e il coraggio.

Il salto con la corda aiuta a migliorare l’equilibrio, la resistenza e a correggere la postura. Lo squash invece richiede una buona resistenza, un’ottima concentrazione e comporta grandi accelerazioni cardiache.

E ancora la box, che sfrutta quasi tutti i muscoli del corpo, aumenta di gran lunga la resistenza, migliora i riflessi e l’agilità. Impossibile non citare tra gli sport che fanno bruciare più calorie anche il nuoto. Si tratta di uno sport che favorisce l’allungamento della muscolatura, specie delle gambe, delle braccia e dell’addome.

La classifica si chiude con l’arrampicata, che richiede molta forza soprattutto nelle braccia, e il canottaggio. Quest’ultima è un’ottima alternativa alla corsa, coinvolge la maggior parte dei muscoli del corpo, aumentando forza e resistenza.