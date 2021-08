Dieta, il trucco (scientifico) per non ingrassare in vacanza: bastano 30 secondi al giorno

Dopo tanto penare rispettando alla lettera la dieta arriva il momento di partire per le ferie e molti tornano a casa con dei chili in […]

Dopo tanto penare rispettando alla lettera la dieta arriva il momento di partire per le ferie e molti tornano a casa con dei chili in più. Inutile girarci intorno: lontano da casa non è così difficile aumentare di peso. Le occasioni per trasgredire dal punto di vista alimentare sono tante e spesso ce le si concede senza pensarci troppo. Esiste però un modo per non ingrassare in vacanza e non tornare a casa appesantiti.

Leggi anche: >> DIETA, SOLO QUESTO È L’ORARIO GIUSTO PER MANGIARE CARBOIDRATI SENZA INGRASSARE

Lo studio

Come riporta scienzabenessere.it, i ricercatori americani hanno scoperto un metodo semplice ma efficace per non ingrassare in vacanza: pesarsi ogni giorno. Lo studio in questione ha esaminato 111 adulti tra i 18 e i 65 anni nel periodo compreso tra novembre 2017 e gennaio 2018. In questo caso si trattava di vacanze invernali, ma i risultati si possono applicare anche a quelle estive. I ricercatori hanno poi seguito l’evoluzione nel peso dei volontari per un periodo di 14 settimane dopo la fine dello studio. Ebbene coloro che si pesavano sulla bilancia ogni giorno hanno mantenuto il loro peso o sono addirittura dimagriti durante le vacanze. Quelli che non si pesavano invece hanno scoperto in un secondo momento di essere ingrassati.

Leggi anche: >> DIETA LAST-MINUTE PRIMA DI PARTIRE: VIA 3 KG SUBITO IN QUESTO MODO

I trucchi per non ingrassare in vacanza

Ma per non ingrassare in vacanza possiamo adottare anche alcune piccole accortezze. Innanzitutto, come fa sapere anche Lacucinaitaliana.it, è bene limitare l’assunzione di bibite zuccherate, preferendo due litri di acqua al giorno. Difficile in estate resistere ai gelati, ma bisogna cercare di mangiarli non tutti i giorni: meglio gustarli a giorni alterni, ad esempio.

Inutile dire che nel menu bisogna fare attenzione a carboidrati e grassi. Il loro consumo è sacrosanto durante le ferie, ma non devono diventare una costante dei nostri pasti. Ricordiamoci che esiste anche la cottura che non richiede l’aggiunta di grassi, come la griglia.

Per non ingrassare in vacanza occhio anche a non abbondare con gli aperitivi. Prima della cena è bene cercare anche altre attività da fare come una passeggiata sul lungomare o la lettura di un bel libro.