Muoversi fa bene al nostro corpo e camminare è sicuramente uno degli esercizi a portata di mano che possiamo fare. La scienza ancora una volta, sottolinea i benefici di questa attività e una nuova ricerca della University of Massachusetts specifica quanto dobbiamo camminare per ridurre il rischio di malattie cardiache.

Quanto camminare al giorno per ridurre il rischio di malattie cardiache? La buona notizia

È risaputo che gli esercizi di tipo aerobico (correre, nuotare, andare in bicicletta) fanno bene alla salute del nostro organismo. Ora uno studio della University of Massachusetts pubblicato su JAMA Network sottolinea come la camminata sia un toccasana per il nostro corpo. Bastano almeno 7000 passi al giorno.

Lo studio ha seguito per 10 anni un gruppo di 2110 persone di età compresa tra i 38 e i 50 anni. Chi aveva un volume di passi giornaliero basso (ovvero con meno di 7000 passi al giorno), ha riportato un indice di massa corporea più alto e una maggiore predisposizione all’ipertensione e al diabete rispetto a chi ha fatto tra i 7000 e i 9999 passi al giorno (volume moderato) e più di 10000 (volume alto).

Secondo i risultati della ricerca, fare almeno 7000 passi al dì, riduce i rischi di mortalità del 50-70%. Inoltre non è stata notata una correlazione tra l’intensità di passi fatti al minuto e la mortalità; questo vuol dire che non serve mettersi a correre, per il cuore basta semplicemente camminare.

