Dieta di Eleonora Daniele, – 20 kg dopo la gravidanza: ecco come ci è riuscita

Di nuovo al timone di "Storie italiane" su Rai1, la conduttrice parla di come è cambiato il suo corpo in gravidanza e di come è tornata in forma

Nel 2020 è diventata mamma per la prima volta con l’arrivo della piccola Carlotta, ora Eleonora Daniele è pronta a tornare in tv con “Storie italiane”. Ed è in grande forma. La conduttrice ha infatti ritrovato la linea riuscendo a smaltire i chili presi in gravidanza. Ma come ci è riuscita? Ecco la dieta di Eleonora Daniele.

Leggi anche: >> ORNELLA MUTI IN BIKINI FA IMPAZZIRE I FAN, LA DIETA CHE SEGUE DA SEMPRE PER ESSERE COSÌ

I chili presi in gravidanza

Il volto di Rai 1 ha parlato al settimanale Gente, come riporta anche Chedonna.it, di come è cambiato il suo fisico da quando è diventata mamma. La gravidanza ovviamente modifica le forme del corpo di una donna, ma la presentatrice si è ben presto riappropriata della linea. Ma qual è allora la dieta di Eleonora Daniele?

La conduttrice, che ha da poco compiuto 45 anni, ha dichiarato di essere ingrassata di ben 20 chili durante la gravidanza. Subito dopo è riuscita a smaltirne alcuni e da gennaio ne ha persi altri 11 grazie allo sport e ad un’alimentazione sana.

La dieta di Eleonora Daniele

Ed è qui che viene il bello. Eleonora Daniele infatti non segue una dieta vera e propria ma mangia in maniera corretta, senza eccessi, limita gli zuccheri ed evita i dolci, pur definendoli “adorati”. Per merito dello sport è poi riuscita a smaltire i 10 chili in eccesso praticando in particolare aeroboxe, una specie di boxe aerobica e padel insieme al marito Giulio Tassoni.

La dieta di Eleonora Daniele quindi si basa più sul principio di bruciare calorie invece che sul dover rinunciare a determinati alimenti. Le piace infatti mangiare anche se cerca di stare attenta a consumare cibi sani. Il vero segreto della forma fisica ritrovata è però merito della piccola Carlotta: “Ora che corre starle dietro è una vera impresa” ha spiegato la conduttrice.

Quanto al futuro, la Daniele non chiude le porte alla possibilità di un secondo figlio: “Se ne arrivasse un altro sarebbe il benvenuto” ha ammesso.