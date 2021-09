Lo yogurt ha molti effetti benefici sul nostro organismo e aiuta a contrastare la pressione alta soprattutto nelle donne.

Ricco di proteine, calcio, vitamine e grassi lo yogurt è un ottimo alimento dal punto di vista nutrizionale. Perfetto come spuntino di metà mattina o per la colazione, è anche un alleato contro la pressione alta. A dirlo sono diversi studi condotti sull’argomento come quello fatto qualche anno fa dalla Boston University School of Medicine o quello della University of South Australia.

Pressione alta? Abbassala con lo yogurt: ecco come reagisce il corpo

Lo yogurt magro ha molti effetti benefici per il nostro organismo: aiuta ad aumentare le difese immunitarie contro raffreddori e malanni della stagione invernale ad esempio e aiuta a riequilibrare anche i batteri buoni dell’intestino. Diversi studi hanno anche notato come un consumo costante di questo alimento abbia un effetto positivo sulla pressione alta, soprattutto nelle donne.

Lo studio condotto a Boston, ha rilevato che le donne che consumavano 5 porzioni di yogurt a settimana, riducevano del 20% il rischio di pressione alta rispetto a chi lo consumava una volta al mese. Non erano stati riscontrati dati altrettanto rilevanti invece negli uomini.

Certo come ha dichiarato Justin Buendia della Boston University School of Medicine “Nessun cibo è una bacchetta magica” ma aggiungere un po’ di yogurt all’interno di una alimentazione sana ed equilibrata può essere un ottimo alleato per la salute del nostro organismo.

