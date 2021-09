Autunno in arrivo, rafforza le tue difese immunitarie con questi rimedi: i trucchi

I primi freddi della stagione possono rappresentare un problema per la salute: ecco come difendersi a tavola e non solo

L‘autunno in arrivo vuol dire una sola cosa: i malanni di stagione sono alle porte. Archiviata ufficialmente l’estate è tempo di assecondare i ritmi della natura e prepararsi al cadere delle foglie. Le temperature si abbassano e gli sbalzi tra il giorno e la notte si fanno notevoli, con possibili ricadute proprio sulla salute del nostro corpo. Per fortuna ci sono dei modi per rafforzare le difese immunitarie, e si tratta (anche) di abitudini alimentari.

I cibi da consumare per l’autunno in arrivo

L’aglio è sicuramente un alimento da utilizzare soprattutto con l’autunno in arrivo. È un cibo che stimola la moltiplicazione delle cellule che si occupano di combattere le infezioni, come riporta Greenme.it. Per la medicina naturale anche il ginseng stimola il sistema immunitario in presenza di un abbassamento delle difese da parte dell’organismo.

Come tutti sappiamo gli agrumi sono ricchi di vitamina C, che favorisce l’assorbimento del ferro contenuto negli alimenti vegetali. Mangiare frutta e verdura di diverso tipo consente al corpo di assicurarsi tutte le vitamine necessarie per il buon funzionamento del sistema immunitario, soprattutto le vitamina A ed E.

I colori in tavola sono garanzia di buona salute: le carote e tutti i cibi vegetali arancioni e rossi, ricchi di betacarotene, rafforzano le difese immunitarie. Questo perché il betacarotene aiuta ad accrescere il numero delle cellule in grado di combattere le infezioni, supporta l’azione dei linfociti T e contribuisce all’eliminazione dei radicali liberi.

Evita queste cattive abitudini

Ci sono altri cibi e abitudini di vita da tenere in considerazione con l’autunno in arrivo: evitare lo zucchero raffinato, consumare funghi ed evitare lo stress. Quest’ultimo infatti altera il funzionamento del sistema immunitario, indebolisce i globuli bianchi rendendoli meno pronti a reagire di fronte ai pericoli esterni, abbassando la loro capacità di attivarsi contro le infiammazioni e lasciandoci quindi più esposti alle malattie.

È importante anche riposare per dare modo al corpo di recuperare le energie e rafforzarsi, e smettere di fumare. Il fumo di sigaretta fa aumentare gli stati infiammatori, portando il sistema immunitario ad affaticarsi per combatterli.