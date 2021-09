"I sogni son desideri, di felicità" canta Cenerentola, ma non solo: i sogni allungano la nostra vita secondo la scienza.

“La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?” chiede spesso Gigi Marzullo ai suoi ospiti; sognare è importante più di quanto non possiamo pensare e il 25 settembre è la Giornata Mondiale del Sogno.

Giornata mondiale del sogno: 5 regole d’oro per realizzare i propri desideri

Non si dovrebbe mai smettere di sognare e di cercare di realizzarli; da bambini la nostra immaginazione galoppa e facciamo sogni straordinari. Crescendo poi, le responsabilità della vita, la consapevolezza degli avvenimenti che ci circondano, ci fanno restare con i piedi per terra e a volte sognare diventa un lontano ricordo.

Childhood and dream about big and famous future.

Come dimostrano diversi studi scientifici condotti sul sonno e sui sogni, questi fanno bene al nostro organismo. Nel 2020 una ricerca pubblicata su Jama Neurology evidenziava la correlazione tra la durata della vita e la fase REM (Rapid Eye Movement), ovvero quella legata ai sogni. Stando a quanto evidenziato, chi sogna molto potrebbe allungare la propria vita di qualche anno. Nella fase Rem non solo vengono consolidati i ricordi, ma è fondamentale per il riequilibrio fisiologico della biochimica cerebrale.

Un motivo in più questo, per celebrare la Giornata Mondiale del Sogno 2021.

“Un momento per esplorare e attivare idee, obiettivi e sogni che ci aiuteranno ad andare avanti” worlddreamday.org,

Se volete tornare a sognare e vedere realizzati i vostri sogni, Sognid’oro e Carlo Massarutto, Psicologo e coach, hanno messo a punto 5 regole quotidiane che fanno al caso vostro.

Prima il piacere, poi il dovere

Iniziate la giornata con una coccola tutta vostra, magari con la dolcezza di un infuso a base di frutta come quelli di Sognid’oro. Con la giusta carica di energia la giornata acquisterà un altro sapore.

Scrivete un diario

Fin dall’antichità la scrittura è una straordinaria forma di terapia. Mettere nero su bianco ciò che abbiamo dentro compreso i sogni, aiuta a focalizzare meglio gli obiettivi.

Trasformare le lamentele in obiettivi da raggiungere

Lamentarsi infanga i sogni. Chiedevi allora “cosa sto nascondendo dietro le mie lamentele? Quale sogno vorrei realizzare?”

Selezionare gli alleati

Avere alleati e sostenitori nei vostri sogni è importante; saranno la spalla su cui poggiarsi qualora doveste vacillare. Chiedetevi dunque chi vi supporta nel vostra sogno, chi è un ‘socio’ e chi invece un ‘competitor’.

Mettersi in gioco sempre

“La paura di non essere all’altezza mi fa fare un gradino in più ogni giorno” recita un aforisma giapponese. Non abbiate paura di mettervi in gioco.

Seguendo queste 5 regole d’oro potrete dare forma ai vostri sogni.

“I sogni son desideri, di felicità … Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno realtà diverrà” Cenerentola

