Tra le vitamine importanti per il nostro organismo c'è la B12. Una eventuale carenza non è da sottovalutare.

Tra le vitamina fondamentali per il nostro organismo c’è la B12; ricopre un importante ruolo nella produzione dei globuli rossi e nello sviluppo del midollo osseo. Una sua carenza può portare a importanti conseguenze ecco perché non va sottovalutata. Vediamo quali possono essere i rischi per la salute e i campanelli di allarme da non sottovalutare.

Una carenza nell’organismo di Vitamina B12 se non curata, può portare all’insorgenza di disturbi del sistema nervoso o malattie del sangue. L’assunzione della cobalamina avviene solitamente attraverso gli alimenti come carne, pesce, latte, uova. Nel caso innamorato cui l’organismo non sia in grado di assorbirne le giuste quantità si può ricorrere ad integratori o addirittura attraverso iniezioni.

Tra i campanelli di allarme cui fare attenzione ci sono il pallore, l’affaticamento e la debolezza. Secondo un recente studio tra i sintomi cui fare attenzione c’è anche la paradentite. Si tratta di un’infezione della gengiva che può portare alla perdita dei denti.

Lo studio condotto seguendo 1648 pazienti per 10 anni ha evidenziato una relazione tra carenza di vitamina B12 e la possibilità di perdere i denti. Non solo; livelli bassi di cabalamina aumenterebbero i sintomi della paradentite, come gengive rosse o violacee, sanguinamento delle gengive mentre si lavano i denti o si passa il filo interdentale, alitosi o pus tra i denti.

