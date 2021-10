Secondo la scienza un consumo quotidiano di arachidi aiuterebbe a migliorare la nostra memoria e a combattere lo stress

Secondo un recente studio condotto dall’Università di Barcellona, chi mangia arachidi ogni giorno aiuterebbe la memoria e combatterebbe lo stress. Non solo, gli stessi effetti benefici sarebbero apportati anche dal burro di arachidi.

Mangia arachidi ogni giorno, aiutano la memoria e combattono lo stress: la recente scoperta

La facoltà di Farmacia e Scienze dell’Alimentazione ha seguito per 6 mesi 63 soggetti adulti e in buona salute. Divisi in tre gruppo, hanno assunto quotidianamente determinate quantità di noccioline in diverse forme, compreso il burro d’arachidi.

Il primo gruppo mangiava ogni giorno 20 gr. di noccioline tostate con buccia; il secondo 32 gr. di burro di arachidi e il terzo 32 gr. di burro di arachidi fatto con olio di arachidi e senza componenti fenolici e fibre.

Secondo i risultati della ricerca pubblicata su Clinical Nutrition, i primi due gruppi avevano valori più bassi di stress rispetto al terzo; anche la memoria aveva subito un miglioramento. Tutti e tre i gruppi hanno riportato valori più bassi di depressione. Insomma secondo la scienza mangiare noccioline tutti giorni farebbe bene alla nostra memoria e diminuirebbe il nostro stress.

Questo grazie alla presenza di polifenoli, acidi grassi a catena corta e acidi grassi saturi a catena molto lunga presenti nelle noccioline.

