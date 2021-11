Il nostro corpo manda spesso segnali per indicarci il nostro stato di salute. Tra gli organi da controllare c'è la lingua

Il nostro corpo è in grado di mandarci segnali sul nostro stato di salute. Tra gli organi da guardare ti tanto in tanto, c’è la lingua. Il suo colore può dirci molto sul nostro stato di salute.

Sei malato? Guarda la lingua, cosa fare se è bianca: cause e rimedi

Leggi anche: >> HAI PROBLEMI CARDIACI MA NON LO SAI? GUARDATI ALLO SPECCHIO, IL VISO NON MENTE

La lingua è un organo fondamentale non solo per quanto riguarda il gusto e la parola, ma anche perché in base al suo colore e ad altri aspetti può fornire informazioni sulla salute del nostro organismo. Ad esempio quando è bianca, ovvero quando è ricoperta da una patina biancastra, o è di colore pallido, potrebbe indicare diversi problemi. Tra le cause più comuni la presenza di reflusso gastroesofageo, o una cattiva digestione ma anche una carenza del sistema immunitario, problemi al fegato, stress, una cattiva alimentazione o la presenza della candida orale.

Se notate quindi una variazione nell’aspetto della vostra lingua, il consiglio è di consultare un medico al fine di capire quale sia il problema che si nasconde dietro. Per ovviare anche se in modo momentaneo al suo aspetto, potete provare a spazzolarla con cura con un apposito pulisci lingua; oppure provare a fare degli sciacqui con aloe vera o acqua e bicarbonato ad esempio.

Se oltre ad essere bianca appare anche secca e ruvida, il problema potrebbe essere legato ad una scarsa idratazione. È bene che sia sempre bene idratata: la presenza di saliva aiuta infatti a ammorbidire il cibo e a renderlo più digeribile.

Crediti foto@kikapress

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista