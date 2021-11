Nella maggior parte dei casi avere freddo è una reazione normale del nostro corpo. Ma a volte può servire indagarne le cause

Soffrire il freddo, soprattutto in parti come mani e piedi, è comune soprattutto in situazioni in cui la temperatura esterna è bassa. Ma ci sono casi in cui l’ipersensibilità al freddo potrebbe essere legata ad un mal funzionamento del nostro organismo e quindi è bene indagare insieme al proprio medico, le cause che la provocano.

Hai sempre freddo? Le strane cause e i rischi per la salute: cosa succede al corpo

Leggi anche: >> DIETA CONTRO IL RAFFREDDORE: I CIBI CHE COMBATTONO L’INFLUENZA A TAVOLA

Se è comune soffrire il freddo durante ad esempio i mesi invernali, è altrettanto frequente che sia le donne ad avere una maggiore sensibilità al riguardo rispetto agli uomini. La motivazione è da ricercassi in una diversa temperatura basale e anche negli estrogeni che durante le diverse fasi del ciclo mestruale creano continui cambi di temperatura.

Ma quando il ‘sentire freddo’ può essere legato a problemi di altra natura? Come sempre il nostro corpo ci manda dei segnali per indicarci che qualcosa non va; per cui se l’avere freddo è accompagnato da tremori, dolori muscolari, aritmie, stanchezza eccessiva, pelle secca, pallore, gonfiore o dolore alle gambe, geloni, formicolii, è bene rivolgersi al medico.

Soffrire il freddo può essere legato ad una cattiva circolazione, a problemi legati al microcircolo o all’anemia. Anche un’alimentazione sbagliata può esserne la causa, specie quando vengono assunte poche calorie o poco ferro.

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista