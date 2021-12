'Mens sana in corpore sano' recita l'adagio: ed è vero! Uno studio dimostra come fare sport abbia effetti postitivi anche sull'ansia

Fare sport fa bene, non solo alla salute del nostro corpo ma anche a quella della nostra mente. L’esercizio fisico è stato dimostrato avere un impatto benefico su stati di depressione e stress e ora anche sull’ansia. Un recente studio dell’Università di Göteborg ha dimostrato come fare attività fisica riduca gli stati ansiogeni anche in pazienti cronici.

Ansia, fare sport fa bene: questi sono gli esercizi giusti per combatterla

Leggi anche: >> VITAMINA D, COME REAGISCE IL CERVELLO SE È CARENTE: IL RISCHIO CHE PREOCCUPA

D’altra parte gli antichi dicevano ‘Mens sana in corpore sano’ e avevano ragione. Fino ad oggi diverse ricerche avevano dimostrato una relazione tra fare sport e miglioramenti di stati di stress e depressione. Ora uno studio condotto su 286 pazienti affetti da sindrome ansiosa, fatto dall’Università di Göteborg e pubblicata sul ‘Journal of Affective Disorders‘ dimostra come ci sia una notevole beneficio anche per chi soffre di ansia.

Ai pazienti partecipanti allo studio, metà dei quali aveva vissuto almeno 10 anni con l’ansia, sono stati assegnati in modo ‘casuale’ esercizi fisici di media o alta intensità da fare per 12 settimane. Alla fine è stato visto come in tutti i pazienti, anche quelli cronici, i livelli d’ansia fossero stati alleviati.

Crediti foto@shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista