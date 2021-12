Fa bene alla pelle, alla circolazione e all'umore: gli effetti benefici della neve sulla nostra salute sono molteplici.

Molti la potrebbero considerare semplicemente dell’acqua ghiacciata, ma la neve è in realtà un toccasana per la nostra salute. Se è vero che rende tutto più bello è altrettanto vero che fa benissimo alla salute del nostro corpo e anche della nostra mente.

Neve, ecco perché fa bene alla nostra salute

Chi non sorride nel vedere una nevicata, o nel giocare a pallate di neve o nel fare una corsa con lo slittino?! Sì è vero a volte la neve può creare dei disagi, ma nella maggior parte dei casi regala gioia a grandi e piccini. Ecco quindi il primo beneficio: migliora l’umore.

È poi un tonico perfetto per la pelle. Quando nevica vuol dire che la temperatura è prossima allo zero ma al tempo stesso non è eccessivamente sotto lo zero. Insomma fa freddo ma non freddissimo. Una condizione climatica perfetta da cui trae beneficio la nostra pelle. I vasi sanguigni si restringono andando ad agire sulla tonificazione.

È un’alleata nella perdita di peso. Tutti gli sport che si fanno sulla neve, ma anche una semplice passeggiata, sono attività che ci consentono di dimagrire. Non solo perché ‘fatichiamo’ di più bruciando quindi più calorie, ma anche perché il nostro metabolismo è molto più attivo per poterci tenere al caldo proprio durante le diverse attività.

La neve purifica l’aria alleggerendola o liberandola dalle polveri sottili. Cadendo infatti i fiocchi di neve intrappolano le particelle di ammoniaca e azoto che compongono appunto le polveri sottili.

Inoltre uno studio condotto dalla Institute for Health Policy Research (IHPR), West Virginia University ha dimostrato come vivere in alta quota o anche semplicemente trascorrervi un fine settimana, abbia uno straordinario effetto benefico. Fa bene al cuore, alla circolazione e ai polmoni. Grazie ai suoi panorami mozzafiato, la montagna aiuta a ritrovare pace e relax interiore.

Crediti foto@shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista