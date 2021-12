Il colesterolo alto è un rischio per la nostra salute; secondo uno studio americano, tra i responsabili c'è anche la plastica

Il colesterolo alto è un rischio per la nostra salute. Non da alcun avviso, è diciamo asintomatico, ma le conseguenze se non curato possono essere gravi. Porta ad una cattiva circolazione sanguigna con conseguente rischio di infarto e ischemie. Sappiamo che una cattiva alimentazione e abitudini di vita scorrette, possono essere causa di questo innalzamento; ma una ricerca statunitense mette in guardia: potrebbe essere colpa anche della plastica.

Colesterolo alto? È colpa (anche) della plastica: cos’è stato scoperto

Un gruppo di ricercatori della Riverside University in California, ha scoperto che un particolare componente della plastica influirebbe negativamente sul colesterolo. Lo studio (qui il link), pubblicato su Environmental Health Perspectives, è stato condotto su alcuni topi. I risultati restano comunque preoccupanti.

Secondo quanto emerso, il dicicloesil ftalato (o DCHP) si legherebbe in maniera stretta al recettore X o PXR, causando ipercolesterolemia. I topi esposti a questa sostanza, hanno manifestato elevate ceramidi nell’intestino: sono molecole lipidiche che giocano un ruolo fondamentale nel rischio di malattie cardiovascolari.

Lo studio è all’inizio, ma i risultati aprono a nuovi scenari e approfondimenti sul ruolo che la plastica gioca nelle malattie dell’uomo.

