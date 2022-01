Spumante, i benefici sulla salute (degli over 60) che in pochi conoscono

Beviamo le bollicine per brindare e celebrare un momento particolare; ma pochi sanno che lo spumante ha molti benefici per la nostra salute

Lo spumante è il Re per eccellenza dei brindisi; ma pochi conoscono i benefici che queste bollicine possono avere sulla nostra salute, specie per gli over 60.

Secondo alcuni studi, le bollicine se bevute con moderazione avrebbero degli effetti postivi sul nostro organismo. Lo spumante aiuta la digestione, concilia il sonno, rafforza le difese immunitarie, è diuretico, aiuta l’apparato cardiocircolatorio e contrasta la depressione.

Merito dei minerali e delle proteine presenti in questa bevanda, che tempi addietro veniva usata anche per pulire le ferite cutanee dalla presenza di scorie. Lo spumante contiene molti polifenoli e vitamine del gruppo B (antiossidanti naturali) ma anche acqua, carboidrati e come dicevamo minerali come potassio, ferro, zinco, calcio, sodio e rame.

Come per la maggior parte delle cose, non bisogna eccedere: secondo gli studi la quantità giusta è un calice ogni tanto, se la persona è in perfetta salute. Essendo una bevanda alcolica è ricca di zuccheri, e quindi sconsigliata per chi soffre ad esempio di diabete.

In caso di patologie, sempre meglio chiedere l’opinione del medico su cosa si possa mangiare o in questo caso bere!

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista