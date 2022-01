Dimagrire camminando è possibile; e se si vuole massimizzare i risultati il trucco da seguire è uno: rompere il ritmo

Per dimagrire, oltre ad una corretta alimentazione è necessario fare un po’ di movimento: anche camminando si può perdere peso e secondo uno studio allunga la vita. Oggi vorremo parlare du un trucco efficace da fare dopo 10 minuti di camminata.

Dimagrire camminando, questo è il trucco più efficace: casa fare dopo 10 minuti

Ovviamente non stiamo parlando del camminare guardando le vetrine dei negozi, bensì di quelle fatte con un passo sostenuto. Pochi minuti al giorno possono rivelarsi un vero e proprio toccasana per la salute del nostro copro e per la riduzione del giro-vita.

Per ottenere risultati ancora più evidenti ed eccellenti, il trucco è rompere il ritmo alternando un esercizio ad alta intensità (quindi un passo veloce) ad uno a bassa (passo lento). Il suggerimento arriva dal fisiologo dell’esercizio e autore di The Micro-Workout Plan, Tom Holland come riportato su Eatthis.com.

L’allenamento dovrà essere così composto: 10 minuti di riscaldamento con una camminata lenta, seguito da 30 secondi a passo svelto (dovrete camminare il più velocemente possibile) e nuovamente rallentare per recuperare. Il tutto ripetuto per 9 volte. Potete scegliere un percorso in pianura on in salita: in quest’ultimo caso, si sale per 30 secondi e si recupera tornando in dietro.

