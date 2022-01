Dieta Chetogenica, forse non sai che… I segreti del rivoluzionario regime

Nuovo anno nuovi propositi, come quello di rimettersi in forma. Oggi parliamo della dieta chetogenica: come funziona?

Tra i regimi alimentari che stanno avendo successo c’è la Dieta Chetogenica. Una dieta tutt’altro che recente e legata alle mode. Messa a punto da due ricercatori di Harvard, Stanley Cobb e William Gordon Lennox, intorno al 1920, nasce come cura alternativa al digiuno per l’epilessia.

Leggi anche: >> LE DIETE MIGLIORI E PEGGIORI DEL 2022: QUESTE FANNO BENE AL CUORE, QUESTE ALTRE SONO PERICOLOSE

Ma come funziona la dieta chetogenica?

Si tratta di un regime alimentare basato sul principio che il nostro organismo, quando esaurisce le fonti esterne di glucosio, inizia a bruciare i grassi per ottenere la fonte di energia. Il corpo entra in uno stato di chetosi. Questa dieta quindi, rivoluziona i concetti canonici in fatto di alimentazione: i grassi sono il macronutriente. Non solo grassi però.

La piramide alimentare della dieta chetogenica, vede alla base i grassi seguito da un certo quantitativo di proteine e infine dai carboidrati presenti nella verdura. E la frutta? È presente ma in minima parte.

“Secondo molti medici e studiosi, la dieta chetogenica o low carb, è il miglior regime alimentare possibile. Tuttavia, per molte persone, soprattutto nel nostro Paese, si tratta di un’alimentazione insostenibile per lunghi periodi di tempo.” Fabrizio Mellone fondatore di LightFLow Technology, azienda italiana con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone.

Alcune ricerche e studi, dimostrerebbero come questa tipologia di dieta abbia effetto in breve tempo sia sulla perdita di peso, che su altri benefici per l’organismo. Un aumento delle energie, delle capacità mnemoniche, del sonno e una riduzione di dolori muscolari e articolari.

“Un regime dietetico si rivela definitivo nel tempo quando incide sul microbiota intestinale, ovvero quando il dimagrimento non è solo superficiale ma crea una memoria interna di sé, attraverso un miglioramento qualitativo e quantitativo dell’ecosistema che popola il nostro intestino.” Fabrizio Mellone

Insomma un regime alimentare rivoluzionario, che potrebbe fare al caso vostro. Ma come sempre, prima di intraprendere un dieta vi consigliamo di rivolgervi ad un medico specialista e non affidarvi al fai da te. Solo in questo modo potrete ottenere risultati e soprattutto non creare danni al vostro organismo.

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.