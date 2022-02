Dormi a pancia in giù? Attenzione: i rischi per la salute che forse non conosci

Dormire nella posizione corretta è fondamentale per la salute della persona. Dormire a pancia in giù ad esempio ha ripercussioni sulla salute

“Dimmi come dormi e ti dirò chi sei” Pare che il modo in cui dormiamo possa dare molte informazioni su chi siamo e sulla nostra personalità. Ma in base alla posizione assunta ci potrebbero essere anche rischi per la salute.

La maggior parte delle persone dorme su un fianco, ma in seconda posizione c’è il dormire prono ovvero a pancia in giù. Secondo la scienza questo modo avrebbe delle ripercussioni sulla nostra salute. Secondo il cofondatore di Spoon Sleep, Herman Fisher, dormire a pancia sotto può causare delle tensioni nella zona lombare e cervicale. Questo perché la colonna vertebrale assumerebbe una posizione innaturale. Ecco che si potrebbe avere formicolio e intorpidimento degli arti. Se proprio non si riesce a prender sonno in altre posizioni gli esperti consigliano di non utilizzare il cuscino, così le tensioni muscolari del collo vengono scaricate.

Dormire proni porta ad avere la faccia ‘schiacciata’ sul materasso, con il rischio di ostruire le vie respiratorie schiacciando bocca e naso e porta a girare spesso la testa nella notte. In questo modo il collo è ulteriormente sollecitato. Un ulteriore consiglio per chi non può evitare di dormire così è quello di usare tre cuscini sottili: uno da posizionare sotto la testa, uno sotto la pancia e uno sotto le caviglie.

Crediti foto@Shutterstock