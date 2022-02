Basta camminare 10 minuti al giorno: quanto si vive di più

Una ricerca ha evidenziato come camminare 10 minuti al giorno o svolgere un'attività fisica da moderata a intensa potrebbe ridurre non poco il numero di decessi annui

Camminare 10 minuti al giorno aiuta a vivere più a lungo. Lo dice la scienza. Sappiamo bene che l’attività fisica è uno dei trucchetti per rimanere in forma e in salute. Una ricerca pubblicata su JAMA Internal Medicine, rivista scientifica dell’American Medical Association, ci mette di fronte a dati che parlano chiaro.

Leggi anche : >> MEGLIO CAMMINARE DI PIÙ O PIÙ VELOCEMENTE? LA RISPOSTA CHE NON TI ASPETTI

Camminare 10 minuti al giorno riduce il numero di decessi

Gli studiosi hanno infatti stimato il beneficio in termini di longevità associato all’aumento del livello di attività fisica quotidiana. Nel dettaglio hanno osservato che con 10, 20 e 30 minuti al giorno di attività fisica moderata si riduce il numero annuo di decessi del 6,9%, 13% e 16,9%. Le attività prese in considerazione non sono solo il camminare 10 minuti al giorno, ma anche una biciclettata, piuttosto che ballare e svolgere lavori in casa.

Leggi anche : >> FA BENE CAMMINARE TUTTI I GIORNI? LO STRANO “EFFETTO COLLATERALE” SUL CERVELLO

La ricerca

Ma come sono arrivati a questa conclusione? Come riporta il sito Fanpage.it gli studiosi hanno valutato la quantità di attività fisica svolta quotidianamente dai partecipanti allo studio, oltre 4.800 persone di età pari o superiore ai 40 anni. Queste, tra il 2003 e il 2006, hanno indossato un accelerometro per monitorare i livelli di attività fisica per sette giorni. I dati ottenuti nella fascia di età compresa tra i 40 e gli 85 anni sono stati poi confrontati con le informazioni del National Death Index riguardanti i dieci anni successivi. Ciò al fine di accertare quali dei partecipanti all’indagine erano deceduti, e quando.

Le conclusioni

Ebbene, gli studiosi hanno concluso che camminare 10 minuti al giorno (o facendo una qualsiasi altra attività fisica da moderata a intensa) potrebbe prevenire 111.174 decessi all’anno negli Stati Uniti. Un numero che sale a 209.459 morti evitate con 20 minuti in più e a 272.297 con 30 minuti in più.

Una dimostrazione ulteriore di quanto adottare uno stile di vita sano, che comprende anche il fare attività fisica, aiuti ad allungare la vita.

Foto: Shutterstock