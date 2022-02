Come abbassare la pressione alta: bastano questi due ingredienti

Una nuova ricerca mostra come la combinazione di aglio e agrumi possa effettivamente abbassare la pressione alta con lo stesso effetto dei farmaci

Abbassare la pressione alta è una “mission impossible” per molte persone. Spesso a causa di abitudini alimentari poco morigerate ci si trova a dover fare i conti con questo brutto problema di salute. Per fortuna esistono i farmaci, ma a quanto pare c’è un metodo alternativo e ugualmente efficace per tenere a bada i valori.

In particolare, per abbassare la pressione alta si rivelerebbe vincente la combinazione di aglio e agrumi. Lo sostengono alcuni scienziati della Cornell University di New York,coordinati da Adam Mousa.

Lo studio

Come riporta il sito Greenme.it la pubblicazione dello studio è sulla rivista Nutrition Research. Protagonisti della ricerca sono 6 pazienti con pressione del sangue moderatamente elevata (140/90 mmHg) a cui è stato assegnato un trattamento placebo per 10 giorni. Quindi sono seguiti 10 giorni di trattamento con vitamina C, poi 10 giorni con compresse di aglio ed infine ad altri 10 con una combinazione di questi due rimedi naturali.

Abbassare la pressione alta con questi due ingredienti

Da sola la vitamina C non ha avuto effetti ipotensivi, ma combinata con l’aglio la pressione si è abbassata a valori medi di 120/80 mmHg. Notevole il fatto che, una volta interrotto il trattamento con aglio e vitamina C, la pressione è ritornata a salire.

Gli studiosi a questo punto hanno fatto ipotesi su come questi due ingredienti agirebbero. L’aglio permetterebbe il rilascio di ossido nitrico nei vasi sanguigni. La vitamina C invece interverrebbe eliminando i radicali liberi.

Naturalmente la cosa migliore per abbassare la pressione alta sarebbe evitare che il problema si presenti. Come? Facendo attenzione a quel che si mangia, ad esempio. Questo studio, però, apre le porte a una nuova strada percorribile. Associare a un antiossidante come la vitamina C un agente di rilascio della funzione endoteliale protettiva e di ossido nitrico come l’aglio potrebbe essere un modo naturale per combattere la pressione alta.

Foto: Shutterstock