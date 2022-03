Cardiopatia ischemica e colesterolo. Quando si è a rischio e perché sono correlati? Parla l’esperto

La salute del cuore è fondamentale sia da un punto di vista romantico ed emotivo, che da un punto di vista medico. Con il dottor Andrea Salica, cardiochirurgo presso l‘European Hospital di Roma, oggi affrontiamo due delle patologie più frequenti: la cardiopatia ischemica e il colesterolo.

“È la malattia delle arterie coronariche, quelle che irrorano di sangue che vascolarizzano il cuore. Se si formano delle ostruzioni in queste arterie, il cuore può trovarsi in deficit di ossigeno. Questo deficit porta all’angina: ovvero il dolore al petto, prevalentemente sotto sforzo.”

Alla base della cardiopatia ischemica c’è quindi l’arterosclerosi, ovvero la formazione dei placche ricche di colesterolo nelle arterie. Come capire allora, se abbiamo il livello di colesterolo alto?

“L’unico modo è quello di sottoporsi alle analisi del sangue, dove viene dosato il colesterolo. Questo è l’unico modo per accorgersi della concentrazione ematica del nostro colesterolo. I sintomi quando arrivano, sono espressione del danno che livello elevato e persistentemente elevato di colesterolo nel sangue ha fatto. I sintomi in tal caso possono essere l’angina, l’infarto o addirittura l’ictus cerebrale.”

“Anche in questo caso la prevenzione si basa si una dieta adeguata, e attività fisica. Quindi una dieta che deve fare molta attenzione ai grassi, che in questo caso sono il nemico numero uno; evitare di fumare, e di condurre una vita sedentaria”

“Questi sono consigli e non devono essere presi come una linea di auto-cura. Al contrario, si tratta di consigli e raccomandazioni proprio per aiutare tutti coloro che ci leggono ad andare a rivolgersi in questo caso al proprio cardiologo di fiducia, per la corretta diagnostica e la corretta terapia dell’eventuale patologia riscontrata.”

dottor Andrea Salica