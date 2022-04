Bevi acqua calda prima di andare a dormire? Cosa succede al corpo

Idratarsi non è buona abitudine soltanto durante la giornata, ma anche poco prima di coricarsi. Ecco quanta acqua calda bere e i benefici che se ne traggono.

Bere acqua calda prima di andare a dormire è sempre una buona idea. Si sa, d’altronde, che l’acqua è un toccasana per l’organismo ed è indispensabile per la vita. Se senza mangiare possiamo in qualche modo resistere, senza bere lasciamo questo mondo in men che non si dica. Una corretta idratazione durante la giornata è sicuramente importante, ma non tutti sanno che un po’ d’acqua anche prima di coricarsi è veramente utile.

Lo studio

Come riporta il sito Inran.it una ricerca scientifica ha evidenziato che bere acqua calda prima di andare a dormire farebbe molto bene. I benefici in particolare si noterebbero su cuore e colesterolo. Lo studio condotto da un team straniero è stato pubblicato sul ‘National Center for Biotechnology Information’. È emerso che l’acqua, soprattutto quando è calda, favorisce il flusso sanguigno, così come l’eliminazione delle tossine attraverso il sudore e fa riposare meglio.

I benefici dell’acqua calda

Ecco quindi che l’acqua aiuta anche a regolare il ciclo circadiano, ovvero la fase sonno – veglia, rilassando il corpo. Risultati che potrebbero stupire, ma neanche più di tanto vista appunto l’importanza di questo elemento per la nostra salute e per la vita in generale.

L’acqua calda assunta la sera favorisce la circolazione del sangue e depura l’organismo in quanto aiuta ad espellere le tossine accumulate durante il giorno. Non solo: è utile anche a normalizzare la temperatura del corpo.

Bere acqua di giorno è fondamentale perché questa buona abitudine rigenera le cellule, attiva il metabolismo e stimola il cervello. E ancora: idrata la pelle rendendola luminosa ed elastica, e ne traggono giovamento pure i reni, che filtrano i liquidi e stimolano la diuresi.

Quanta acqua calda bere la sera

Ma quando e quanta acqua calda bere la sera? È sufficiente berne un bicchiere, a temperatura tiepida o calda, un quarto d’ora prima di coricarsi. Questo aiuta a proteggere il cuore stimolando la circolazione sanguigna ed equilibra i livelli di colesterolo e glicemia.

Foto: Shutterstock