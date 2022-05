Hai sempre sete la mattina appena sveglio? Ecco cosa succede di notte: i motivi

Svegliarsi e avere sete la mattina è una condizione che può capitare; ma per quale motivo ci succede? I fattori che la determinano

Bere un bicchiere di acqua appena svegli al mattino fa bene al nostro organismo; ma cosa vuol dire quando si ha sempre sete la mattina appena svegli?

Avere sete è normale quando ci svegliamo è normale; il nostro corpo durante la notte ha riposato ed ha bisogno di idratarsi. Tuttavia avvertire un senso di arsura può essere legato a diversi fattori. In primis se non abbiamo bevuto abbastanza durante il giorno, andremo a dormire con una non sufficiente idratazione. Ricordatevi di bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Un gran desiderio di bere acqua la mattina può essere dovuto anche a fattori climatici. Una stanza troppo calda, o avere troppe coperte porta ad una maggiore sudorazione notturna. Tale perdita di liquidi fa si che al nostro risveglio il corpo ci chieda acqua per essere idratato.

Anche stress ed ansia influiscono, così come l’assunzione di alcune tipologie di farmaci o il mangiare uno spuntino salato prima di andare a letto. Infine anche bere alcol la sera impedisci il rilascio dell’ormone antidiuretico. Questo comporta una maggiore perdita di liquidi durante la notte e una conseguente sete la mattina appena svegli. Per ovviare a ciò, oltre a moderare il consumo di alcolici, è bene ricordarsi di bere almeno un bicchiere di acqua per ogni bicchiere di vino bevuto.

